Минпросвещения разработало поправки для введения оценки за поведение в школе

Новости о том, что в России готовят пилотный проект по введению оценок за поведение школьников, появились в начале мая. Пилотный проект планируется ввести в шести регионах страны: апробация системы оценивания поведения введется в школах Новгородской, Ярославской, Тульской областей, Луганской Народной Республики, Чеченской Республики и Республики Мордовия с 1 сентября 2025 года.