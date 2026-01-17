Минпросвещения разработало поправки для введения оценки за поведение в школе

Минпросвещения разработало проект приказа о введении оценки за поведение в школах. Соответствующие изменения предполагается внести в порядок организации и реализации образовательного процесса по основным общеобразовательным программам.
— Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка обучающихся, включая соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения в организации, может предусматривать выставление оценок поведения обучающихся, — говорится в документе.
По данным РБК, оценка за поведение будет введена во всех школах с 1 сентября 2026 года. В ведомстве уточнили, что изменения разработаны на основе результатов пилотного проекта.
Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин объяснил, что оценки за поведение в школе не должны стать дополнительным наказанием — они необходимы для воспитания учеников.
Новости о том, что в России готовят пилотный проект по введению оценок за поведение школьников, появились в начале мая. Пилотный проект планируется ввести в шести регионах страны: апробация системы оценивания поведения введется в школах Новгородской, Ярославской, Тульской областей, Луганской Народной Республики, Чеченской Республики и Республики Мордовия с 1 сентября 2025 года.