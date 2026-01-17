Акиф, Амедея и Осародион: Какие еще редкие имена давали своим детям родители в Молдове

По данным Агентства публичных услуг, за первые 11 месяцев года самым популярным именем для мальчиков стал Давид.
В топе также — Дамир, Матей, Марк и Даниел. Эти имена уже не первый год остаются фаворитами среди родителей.
У девочек уверенно лидирует София, заметно опережая Амелию, Еву, Марию и Викторию.
Но настоящие сюрпризы скрываются за пределами рейтингов.
Статистика выявила имена, которые в 2025 году были даны всего один раз на всю страну. Среди девочек появились Амедея, Алисс, Эми, Алейна Валентина, Анастасия-Лейла — сочетание западных, восточных и авторских мотивов.
Родители мальчиков пошли ещё дальше: Александро, Аарон Стефан, Александр Амадеус, Александр Марк, Алекс-Осародион — такие имена точно не затеряются в школьных журналах.
