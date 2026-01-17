Ричмонд
На Крымском мосту могут ввести ограничения проезда для авто тяжелее 1,5 тонн

На Крымском мосту могут ввести новые ограничения для проезда автомобильного транспорта. В частности, возможно введение запрета на проезд для машин тяжелее 1,5 тонн. Об этом сообщил начальник ГАИ Крыма Анатолий Борисенко в интервью «Комсомольской правде».

Источник: Российская газета

По словам Борисенко, эти меры направлены на то, чтобы снизить нагрузку на мост и сократить время ожидания. При этом начальник ГАИ Крыма отметил, что транспортный поток на трассе «Новороссия» возрастет, в перспективе она станет четырехполосной.

В начале ноября 2025 года вступил в силу запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов.

Летом, в пик курортного сезона, очередь к пунктам досмотра на транспортном переходе достигала 3000 автомобилей. На новогодние праздники для сокращения времени ожидания перед въездом на мост были введены дополнительные пункты досмотра автотранспорта.

