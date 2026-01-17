Ричмонд
Критик Кински предсказал расцвет русской кухни в ресторанах Челябинска в 2026 году

В Челябинске ожидают рост числа заведений русской кухни.

В Челябинске и по всей стране в 2026 году ожидается заметный сдвиг гастрономических предпочтений в сторону русской кухни. Рестораторы все чаще отказываются от привычных форматов в пользу локальных продуктов и авторских интерпретаций традиционных блюд, поделился с URA.RU ресторанный критик Глориан Кински.

«Год грядущий нам готовит, прежде всего, небывалый расцвет русской кухни. Меня поразила новость, что в одном из городов закрыли итальянский ресторан и открыли на его месте русский. Итальянская кухня — самая коммерчески успешная в мире, и такой шаг говорит о переломе тенденции», — отметил Кински.

По его словам, русская кухня уже несколько лет укрепляет позиции в кафе и ресторанах, а в 2026 году появится еще больше заведений, которые изначально заявят специализацию именно на ней — с современной подачей и авторским подходом. Дополнительным трендом критик назвал бурный рост сегмента готовой еды.

«До пика этого рынка нам еще далеко. Компании по приготовлению готовых блюд будут активно развиваться, создавать рабочие места и формировать узнаваемые бренды с демократичными ценами», — пояснил он.