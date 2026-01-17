Жители Херсонской области передали Росгвардии более тысячи единиц оружия

В управлении Росгвардии по Херсонской области рассказали, что изъятое и добровольное сданное оружие и боеприпасы к нему, хранящиеся более года, в соответствии с российским законодательством обращаются в собственность государства, подлежат утилизации либо при их соответствии необходимым тактико-техническим характеристикам могут быть направлены на нужды СВО.