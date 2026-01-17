Жители Херсонской области передали Росгвардии более тысячи единиц оружия

В Херсонской области граждане передали сотрудникам Росгвардии в 2025 году более тысячи единиц гражданского огнестрельного оружия, передает Херсонское агентство новостей.
Отмечается, что среди переданного было как охотничье огнестрельное и гладкоствольное оружие, охотничье оружие с нарезным стволом, огнестрельное оружие ограниченного поражения, газовые пистолеты, револьверы.
В управлении Росгвардии по Херсонской области рассказали, что изъятое и добровольное сданное оружие и боеприпасы к нему, хранящиеся более года, в соответствии с российским законодательством обращаются в собственность государства, подлежат утилизации либо при их соответствии необходимым тактико-техническим характеристикам могут быть направлены на нужды СВО.
Также собственникам гражданского оружия, желающим передать его на нужды СВО, напомнили, что можно сделать, обратившись с заявлением в территориальное подразделение лицензионно-разрешительной работы.