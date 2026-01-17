Ричмонд
В России проведут эксперименты по посадке в поезд и на самолет по биометрии

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Эксперименты по использованию биометрии при посадке как в самолеты, так и на поезда, проведут в России в 2026 году, заявил в интервью ТАСС глава Минтранса РФ Андрей Никитин.

Источник: Freepik

На поездах применять технологию могут начать в Москве, отметил министр. «Эксперименты по биометрии в 2026 году будут и на поездах, и на самолетах. Что касается поездов, я думаю, сначала будем пробовать технологии в пределах Москвы, возможно, на пригородных направлениях», — сказал он.

Никитин отметил, что на железнодорожном транспорте проводится тестирование технологии. «Выбрана группа, на которой осуществляется проверка ее эффективности. Планируем, что пилотный запуск на ограниченных маршрутах состоится в 2026 году, после чего оценим результаты для возможного масштабирования», — пояснил глава Минтранса.

Что касается авиатранспорта, в марте применять технологию в качестве пилотного проекта начнут в петербургском Пулково, а в Москве первым аэропортом может стать Шереметьево. «Аэрофлот» с Минцифры и центром биометрических данных участвует в эксперименте по внедрению биометрии на всем процессе от регистрации до посадки пассажира в Пулково. Реализация пилота намечена на март 2026 года, по итогам примем решение о целесообразности применения технологии. В Москве биометрия может начать применяться первой в Шереметьево", — сказал министр.

Биометрия станет альтернативой предъявлению документов при посадке. При этом пассажир всегда сможет сам выбрать, как подтверждать личность — по паспорту или по биометрии.

