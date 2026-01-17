В России проведут эксперименты по посадке в поезд и на самолет по биометрии

Что касается авиатранспорта, в марте применять технологию в качестве пилотного проекта начнут в петербургском Пулково, а в Москве первым аэропортом может стать Шереметьево. «Аэрофлот» с Минцифры и центром биометрических данных участвует в эксперименте по внедрению биометрии на всем процессе от регистрации до посадки пассажира в Пулково. Реализация пилота намечена на март 2026 года, по итогам примем решение о целесообразности применения технологии. В Москве биометрия может начать применяться первой в Шереметьево", — сказал министр.