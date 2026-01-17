Ричмонд
Космонавт Антон Шкаплеров с орбиты снял снежный Волгоград

Космонавт Антон Шкаплеров поделился снимками заснеженного Волгограда, который он снял с орбиты.

Источник: Telegram-канал Антона Шкаплерова

Автор фото рассказал, что с городом на Волге его связывает многое — здесь он окончил летное училище и приобрел такие качества, как ответственность и умение идти к цели.

Космонавт напомнил, что Волгоград растянулся вдоль Волги почти на 80 км и является одним из самых протяженных городов России. Здесь находится Мамаев курган с монументом «Родина-мать зовет!», проживает более миллиона человек, развиваются набережная, парки и транспорт.

— Из космоса особенно ясно видно: Волгоград — город, который помнит свое прошлое, уверенно смотрит вперед и продолжает расти. Сильный и по-настоящему живой, — написал теплые строки в своем телеграм-канале Антон.