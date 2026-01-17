Неспокойное воскресенье: какой силы будет магнитная буря 18 января 2026

Прогноз магнитной активности 18 января 2025.
Геомагнитная обстановка на Земле может измениться уже завтра. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии фиксируют активность на Солнце и предупреждают о повышенных рисках. Метеочувствительным людям стоит заранее подготовиться к возможному ухудшению самочувствия. Подробнее в материале URA.RU.
Солнечные вспышки и магнитные бури в январе 2026.
Текущая неделя демонстрирует умеренную солнечную активность. По данным обновления от 17 января 2026 года в 09:22 по московскому времени, магнитосфера нашей планеты находится в спокойном состоянии с показателем геомагнитного индекса Kp на уровне 3.67. Однако это затишье может оказаться временным.
За последние двое суток наблюдатели зафиксировали одиннадцать солнечных вспышек класса C — все они относятся к категории обычных событий, не представляющих серьезной угрозы. Последняя из них произошла сегодня утром в 09:09 и достигла уровня C2.81. Примечательно, что за этот период не было зарегистрировано ни одной вспышки более высоких классов М или X, которые могли бы вызвать значительные геомагнитные возмущения.
Активные области на поверхности Солнца продолжают генерировать вспышки с различной интенсивностью. Наиболее мощная из зафиксированных сегодня достигла показателя C5.2 и произошла в 02:10. Области 4341, 4342 и 4343 проявляют особенную активность, порождая серии коротких всплесков энергии. Индекс солнечной активности за последние 48 часов остается на среднем уровне, что указывает на стабильное, но заметное состояние нашей звезды.
Показатели космической погоды также свидетельствуют о текущей динамике. Индекс AP, характеризующий планетарную геомагнитную активность, составляет 31 единицу. Индекс F10.7, отражающий радиоизлучение Солнца на волне 10,7 сантиметров, достиг значения 143 — это говорит о повышенной активности солнечной короны.
Прогноз магнитной бури 18 января 2026.
Геомагнитная буря — это возмущение магнитного поля Земли, которое резко нарушает его обычный ход и длится от нескольких часов до нескольких суток.
Согласно расчетам Лаборатории солнечной астрономии, вероятность магнитной бури 18 января 2026 года составляет 56%. Это достаточно высокий показатель, требующий внимания со стороны метеочувствительных граждан. Дополнительно эксперты оценивают вероятность геомагнитных возмущений в 35%, в то время как шанс сохранения спокойной магнитосферы составляет всего 9%.
Прогноз на ближайшие сутки указывает на возможность геомагнитных возмущений с индексом Kp на уровне 4. Это соответствует незначительным колебаниям магнитного поля Земли, которые большинство людей не ощущает физически, однако чувствительные к подобным изменениям могут испытывать дискомфорт.
Прогнозный индекс Ap на 18 января снизится до 5 единиц по сравнению с текущими 31, что может показаться обнадеживающим. Однако радиоизлучение Солнца (индекс F10.7) прогнозируется на отметке 106, что по-прежнему свидетельствует об активном состоянии звезды. Максимальная активность геомагнитных возмущений, если они произойдут, ожидается в дневные и вечерние часы 18 января.
Важно понимать, что прогнозы магнитных бурь основываются на наблюдениях за Солнцем и скоростью солнечного ветра. Потоки заряженных частиц достигают Земли примерно через сутки после вспышек, именно поэтому специалисты могут предупреждать о возможных возмущениях заранее. Географические координаты также играют роль — для Москвы (55.75° северной широты, 37.62° восточной долготы) прогнозируется типичная для средних широт картина.
Что такое магнитные бури.
Магнитные бури представляют собой кратковременные возмущения магнитного поля нашей планеты, вызванные взаимодействием с солнечным ветром. Когда на Солнце происходят вспышки, в космическое пространство выбрасываются огромные массы плазмы — заряженных частиц, движущихся с колоссальной скоростью. Достигая Земли, эти потоки сталкиваются с магнитосферой, защитным щитом планеты, вызывая ее колебания.
Интенсивность геомагнитных возмущений измеряется по шкале Kp, которая варьируется от 0 до 9. Показатели от 0 до 2 считаются признаком спокойной магнитосферы, когда никакого воздействия на людей не наблюдается. Значения от 3 до 4 указывают на небольшие возмущения — именно в этом диапазоне находится прогноз на 18 января. При индексе 5−6 говорят о слабой буре, способной вызывать недомогания у чувствительных людей. Показатели 7−8 соответствуют средней или сильной буре, а значение 9 означает экстремальное событие, способное нарушать работу электросетей и спутников.
Влияние магнитных бурь на организм человека связано с тем, что наше тело также обладает электромагнитными свойствами. Резкие колебания внешнего поля могут вызывать сбои в работе сердечно-сосудистой и нервной систем. Люди с хроническими заболеваниями, пожилые граждане и метеозависимые особенно чувствительны к подобным явлениям.
Как снизить влияние магнитных бурь.
Исследования показывают, что определенные группы населения испытывают ухудшение самочувствия в периоды повышенной солнечной активности.
Защититься от воздействия геомагнитных возмущений полностью невозможно, однако существует ряд мер, позволяющих минимизировать их влияние на самочувствие. В первую очередь следует обеспечить организму достаточный отдых и полноценный сон — не менее восьми часов. Переутомление усиливает негативные эффекты магнитных бурь.
Рекомендуется избегать серьезных физических нагрузок и стрессовых ситуаций в дни повышенной геомагнитной активности. Если есть возможность, стоит отложить важные дела и переговоры, требующие значительного напряжения. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо иметь под рукой назначенные врачом препараты и при необходимости принять их заранее.
Питьевой режим играет важную роль — достаточное количество чистой воды помогает организму справляться с нагрузкой. Стоит исключить из рациона тяжелую пищу, алкоголь и большие дозы кофеина, которые дополнительно нагружают сердце и сосуды. Легкая еда, богатая витаминами и микроэлементами, поддержит организм в сложный период.
Контрастный душ или легкая прогулка на свежем воздухе способствуют улучшению кровообращения и общего тонуса. Дыхательные упражнения помогают стабилизировать давление и успокоить нервную систему. Не следует игнорировать сигналы тела — при появлении головной боли, головокружения или других неприятных симптомов лучше прилечь и дать себе отдохнуть.