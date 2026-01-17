Неспокойное воскресенье: какой силы будет магнитная буря 18 января 2026

За последние двое суток наблюдатели зафиксировали одиннадцать солнечных вспышек класса C — все они относятся к категории обычных событий, не представляющих серьезной угрозы. Последняя из них произошла сегодня утром в 09:09 и достигла уровня C2.81. Примечательно, что за этот период не было зарегистрировано ни одной вспышки более высоких классов М или X, которые могли бы вызвать значительные геомагнитные возмущения.