Дочке Самойловой и Джигана на день рождения подарили полмиллиона рублей. Видео

11-летняя Лея показывала пятитысячные купюры, которые ей подарили.
Дочери бизнесвумен Оксаны Самойловой и рэпера Лее на 11-летие получила полмиллиона рублей. Об этом рассказала мама девочки в интервью.
«Друзья знают, что лучше дарить деньги, потому что ты никогда не отгадаешь, какой подарок хочет ребенок. Очень редко бывает так, что друзья попадают именно в то, что хотят дети. Поэтому мы облегчаем всем жизнь и говорим: просто дарите деньги», — пояснила она«, — рассказала Самойлова, видео опубликовал telegram-канал “ВПШ”. Сама Лея призналась, что деньги хочет потратить во время поездки в Дубай. Однако мама пошутила, что дочь может потратить деньги за неделю.
Самойлова 6 октября 2025 года подала заявление на развод с Джиганом. Соответствующий документ уже зарегистрирован в московском суде, и в ближайшее время пару, воспитывающую четверых детей, ждет бракоразводный процесс. Накануне, 9 октября, Самойлова опубликовала эмоциональный пост в социальных сетях со словами: «Я не имела права на слабость, меня всегда недостаточно, я должна все контролировать, мне нельзя ошибаться. Меня не любили просто так. Я должна быть идеальной».