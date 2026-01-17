В Киеве пятый день продолжается блэкаут

В настоящее время энергетическая система Украины функционирует в режиме чрезвычайной ситуации. Во всех областях страны ежедневно применяются продолжительные графики отключений электроэнергии. В связи с этим супермаркеты, заведения общественного питания и рестораны временно прекращают свою деятельность, а учебные заведения увеличивают срок каникул или переходят на удаленный формат обучения. Самая критическая ситуация по-прежнему наблюдается в Киеве.