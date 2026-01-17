В Киеве пятый день продолжается блэкаут

В Киеве пятый день подряд наблюдаются блэкаут. Киевское подразделение энергетической компании «ДТЭК» уведомило о введении новых внеплановых отключений электроэнергии в столице Украины.
«По приказу “Укрэнерго” введены экстренные отключения электроэнергии», — говорится в сообщении на сайте компании. Аналогичные аварийные отключения света происходили в Киеве и в течение предыдущих четырех дней, о чем ранее сообщалось, в частности, тем же подразделением.
В настоящее время энергетическая система Украины функционирует в режиме чрезвычайной ситуации. Во всех областях страны ежедневно применяются продолжительные графики отключений электроэнергии. В связи с этим супермаркеты, заведения общественного питания и рестораны временно прекращают свою деятельность, а учебные заведения увеличивают срок каникул или переходят на удаленный формат обучения. Самая критическая ситуация по-прежнему наблюдается в Киеве.
Ранее сообщалось, что в Киеве планируют выселять людей из домов на фоне блэкаута.