В Новосибирской области произошла массовая задержка поездов

Ранее стало известно, что десятки авиарейсов задерживаются или отменены в РФ 17 января 2026 года. Временные ограничения введены в аэропортах Краснодара, Саратова и Волгограда для обеспечения безопасности полетов. Массово отменены рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями онлайн-табло и информацией от авиакомпаний. Подробнее в материале URA.RU.