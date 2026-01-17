В Новосибирской области произошла массовая задержка поездов

Задержки поездов произошли из-за неисправности.
В Новосибирской области на перегоне между станциями Коченево и Дупленская Западно-Сибирской железной дороги произошла массовая задержка поездок. Это произошло из-за неисправности на участке железной дороги. Ситуация находится на контроле Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
«На участке железнодорожного пути между станциями Коченево и Дупленская Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирской области по причине неисправности опоры контактной сети произошла задержка в движении подвижного состава», — говорится в сообщении прокуратуры в telegram-канале. Сейчас движение поездов происходит в реверсивном порядке.
Ранее стало известно, что десятки авиарейсов задерживаются или отменены в РФ 17 января 2026 года. Временные ограничения введены в аэропортах Краснодара, Саратова и Волгограда для обеспечения безопасности полетов. Массово отменены рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями онлайн-табло и информацией от авиакомпаний. Подробнее в материале URA.RU.