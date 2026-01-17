Россиян предупредили о частой проблеме с трудовыми книжками: пенсия может оказаться намного ниже

По ее словам, если в трудовой книжке допущены неточности, отдельные периоды работы могут не засчитать в страховой стаж. Как следствие, итоговая сумма пенсионных выплат будет ниже. При этом иногда ошибки можно исправить через действующего работодателя. Но если организация уже исчезла или документы утеряны — придется обращаться в суд.