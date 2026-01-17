Россиян предупредили о частой проблеме с трудовыми книжками: пенсия может оказаться намного ниже

Привести к уменьшению будущей пенсии может целый ряд ошибок в трудовых книжках. В частности, допущение неточностей. Об этом предупредила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская. Ее слова передает ТАСС.
По ее словам, если в трудовой книжке допущены неточности, отдельные периоды работы могут не засчитать в страховой стаж. Как следствие, итоговая сумма пенсионных выплат будет ниже. При этом иногда ошибки можно исправить через действующего работодателя. Но если организация уже исчезла или документы утеряны — придется обращаться в суд.
Подольская отметила, что чаще всего проблемы возникают с названием организаций. Многие указывают их неправильно. Кроме того, имеют место быть ошибки в виде отсутствия записи о переименовании организации, отсутствия в датах приема на работу или расхождений в наименовании должности. Также встречаются неточности, связанные с изменением личных данных.
Количество проблем частично снижает переход на электронные трудовые книжки. Но и они не являются панацеей.
«Ошибки, допущенные в бумажных трудовых книжках ранее, особенно в XX веке, никуда не исчезают и требуют индивидуальной, зачастую весьма трудоемкой процедуры исправления», — подытожила Подольская.
