Эксперт раскрыла, из-за каких ошибок в трудовой книге россияне могут остаться без пенсии

Ошибки в трудовой книге могут сказаться на пенсии.
Ошибки в трудовых книжках — в названии работодателя, датах приема на работу и должностях — могут привести к снижению размера пенсии из ‑за непризнания части стажа. Об этом сообщила эксперт Президентской академии (РАНХиГС) Татьяна Подольская. По словам специалиста, проблемные записи чаще всего всплывают при назначении страховой пенсии, когда не засчитываются отдельные периоды работы.
«Если сведения в трудовой книжке содержат ошибки, соответствующие периоды работы могут быть не засчитаны в страховой стаж, что приведет к уменьшению пенсии», рассказала Подольская ТАСС. По ее словам, в некоторых случаях исправить можно через текущего работодателя — на основании официальных документов. Если работодатель ликвидирован или документов у вас нет, вопрос иногда приходится решать через суд.
Эксперт уточнила, что чаще всего нарушения связаны с неточным наименованием организации, когда оно не соответствует уставу или оттиску печати, а также с отсутствием записи о переименовании работодателя. Распространены ошибки в датах приема на работу, когда в трудовую книжку вносят дату заключения договора, а фактический выход на работу произошел позже. Нередко фиксируются расхождения в названии должности по сравнению со штатным расписанием и неточные либо неполные данные об изменении фамилии и других персональных данных работника.
