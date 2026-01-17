Узбекская пицца на основе нона добралась до Бруклина

Проект является американским продолжением одноименной сети в Узбекистане. Пиццерия стала одной из первых в Нью-Йорке, адаптировавших классическую нью-йоркскую пиццу под вкусы выходцев из Центральной Азии.
В чем особенности проекта.
Ключевая особенность Sariq Bola Pizza — использование исключительно халяльного мяса. В меню представлены начинки, привычные для узбекской кухни, включая дёнер из говядины и баранину. Это отличает проект от других халяльных пиццерий в США, где чаще всего свинину заменяют индейкой.
Отдельный акцент сделан на тесте. По форме и структуре пицца вдохновлена самаркандским ноноv: тонкая середина и пышный, воздушный бортик по краям.
Такой формат отличается от классического нью-йоркского слайса и ближе к уличной еде, популярной в Ташкенте среди молодежи.
Почему Бруклин.
Sariq Bola Pizza решила протестировать новый формат в районе Шипсхед-Бей в Бруклине — тихом квартале к северу от Брайтон-Бич, где проживает множество выходцев из Узбекистана.
По словам посетителей, ранее в этом районе не было заведений, предлагающих пиццу с халяльным мясом и привычными «домашними» вкусами.
Контекст.
Сеть Sariq Bola основал в Узбекистане блогер и комик Джахонгир Ходжаев, известный под псевдонимом Sariq Bola.
За несколько лет бренд вырос до сотен точек по стране. Запуск в Нью-Йорке стал первым опытом выхода проекта на рынок США.
