Узбекская пицца на основе нона добралась до Бруклина

В районе Шипсхед-Бей в Бруклине стартовал новый гастрономический проект — Sariq Bola Pizza, ориентированный на узбекско-американское сообщество и предлагающий пиццу в узбекском стиле. Об этом пишет отраслевое издание PMO Pizza.

Источник: Курсив

Проект является американским продолжением одноименной сети в Узбекистане. Пиццерия стала одной из первых в Нью-Йорке, адаптировавших классическую нью-йоркскую пиццу под вкусы выходцев из Центральной Азии.

В чем особенности проекта.

Ключевая особенность Sariq Bola Pizza — использование исключительно халяльного мяса. В меню представлены начинки, привычные для узбекской кухни, включая дёнер из говядины и баранину. Это отличает проект от других халяльных пиццерий в США, где чаще всего свинину заменяют индейкой.

Отдельный акцент сделан на тесте. По форме и структуре пицца вдохновлена самаркандским ноноv: тонкая середина и пышный, воздушный бортик по краям.

Такой формат отличается от классического нью-йоркского слайса и ближе к уличной еде, популярной в Ташкенте среди молодежи.

Почему Бруклин.

Sariq Bola Pizza решила протестировать новый формат в районе Шипсхед-Бей в Бруклине — тихом квартале к северу от Брайтон-Бич, где проживает множество выходцев из Узбекистана.

По словам посетителей, ранее в этом районе не было заведений, предлагающих пиццу с халяльным мясом и привычными «домашними» вкусами.

Контекст.

Сеть Sariq Bola основал в Узбекистане блогер и комик Джахонгир Ходжаев, известный под псевдонимом Sariq Bola.

За несколько лет бренд вырос до сотен точек по стране. Запуск в Нью-Йорке стал первым опытом выхода проекта на рынок США.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал об открытии узбекского ресторана в Хиросиме.