Узбекская пицца на основе нона добралась до Бруклина

Ключевая особенность Sariq Bola Pizza — использование исключительно халяльного мяса. В меню представлены начинки, привычные для узбекской кухни, включая дёнер из говядины и баранину. Это отличает проект от других халяльных пиццерий в США, где чаще всего свинину заменяют индейкой.