Минздрав Беларуси решил, как выдавать лекарства из резервов

В Минздраве Беларуси решили, как выдавать лекарства из резервов.

Источник: Комсомольская правда

Министерство здравоохранения провело учения по выдаче лекарственных средств и медпрепаратов из отраслевого резерва. Тренировки по выдаче лекарств прошли в пятницу, 16 января 2026 года. Участие в них приняли городские и областные больницы во всех регионах Беларуси, РНПЦ трансфузиологии, «Белфармация».

Как отметили в Минздраве, данные тренировки необходимы для оперативного реагирования отраслевой подсистемы государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на ЧС природного или техногенного характера.

Подобные мероприятия позволили отработать порядок взаимодействия по выдаче лекарств из резерва: от приема и обработки заявок от медучреждений до комплектации, отгрузки и транспортировки препаратов.

