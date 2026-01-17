Минздрав Беларуси решил, как выдавать лекарства из резервов

Министерство здравоохранения провело учения по выдаче лекарственных средств и медпрепаратов из отраслевого резерва. Тренировки по выдаче лекарств прошли в пятницу, 16 января 2026 года. Участие в них приняли городские и областные больницы во всех регионах Беларуси, РНПЦ трансфузиологии, «Белфармация».