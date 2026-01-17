Ричмонд
Коммунальщики Минска продолжают заниматься уборкой снега

МИНСК, 17 янв — Sputnik. Организации минского ЖКХ продолжают заниматься уборкой дворовых территорий от снега, сообщает ГО «Минское городское жилищное хозяйство».

Источник: Sputnik.by

Для уборки в столице задействованы 94 единицы техники. На очистку улиц вышли более 1,5 тысячи рабочих. В городе уже израсходовано 19 тонн песчано-соляной смеси.

В Белгидромете сообщили, что на субботу в Беларуси объявлено погодное предупреждение из-за морозов и гололедицы.

Местами сохранится изморозь, на отдельных участках дорог — гололедица. Дневная температура воздуха составит −10…-16°С, а по западу −7…-9°С.

В Минске утром будет −19…-22°С, днем столбик термометра установится на отметке −12…-14°С, а вечером похолодает до −16…-19°С. Вместе с тем, существенных осадков не ожидается.

Минсктранс в свою очередь предупредил о возможных сбоях в движении городского транспорта из-за понижающейся температуры воздуха.