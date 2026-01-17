Хамзат Чимаев в порядке: менеджер бойца опроверг его гибель в ДТП

По словам Шаммаса, Чимаев в настоящее время находится в Абу-Даби, а не в Чечня, и с ним «все в порядке». Он назвал распространяемую информацию ложной.
Слухи возникли после сообщений в ряде Telegram-каналов о крупном ДТП в Грозном с участием нескольких автомобилей правительственного кортежа.
Позднее часть российских и зарубежных СМИ связали этот инцидент с Чимаевым, утверждая, что он якобы погиб или получил тяжелые травмы.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что глава Чечни Рамзан Кадыров подарил бойцу смешанных единоборств Хамзату Чимаеву автомобиль Maybach.
Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.Читать дальше