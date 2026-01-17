Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое мужчин погибли при пожаре в Любино во время ремонта дома

СК Омской области начал проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Любино Омской области в ночном пожаре погибли двое мужчин 1954 и 1956 годов рождения. 17 января СУ СК России по региону сообщило о начале проверки по факту произошедшего.

По предварительным данным, возгорание произошло в частном доме, где работали ремонтники. По итогам доследственных разбирательств следователи решат вопрос о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.

«Следователи напоминают гражданам о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее «КП-Омск» рассказала, что местные предприятия обязали снизить выбросы в атмосферу из-за угрозы смога.