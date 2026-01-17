Водитель без прав устроил опасную погоню в Башкирии

За серию нарушений ПДД в отношении нарушителя составлен пакет из 14 административных протоколов. Среди зафиксированных правонарушений: вождение в нетрезвом виде, отсутствие водительских прав, проезд на запрещающий сигнал светофора и неповиновение сотрудникам правоохранительных органов.