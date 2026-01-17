Водитель без прав устроил опасную погоню в Башкирии

По информации пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, сотрудники ДПС Кушнаренковского района остановили автомобиль марки «Лада Калина» в селе Кушнаренково, заметив отсутствие переднего регистрационного номера. Однако водитель отказался остановиться и пытался скрыться, провоцируя преследование.
Во время погони автомобилист многократно нарушал правила дорожного движения: пересекал двойную сплошную линию разметки, двигался навстречу потоку транспорта и игнорировал сигналы светофоров. Эти действия создавали угрозу другим участникам дорожного движения.
Наконец полицейские задержали нарушителя. Проверка показала наличие признаков сильного алкогольного опьянения. Экспертиза выявила концентрацию алкоголя в крови водителя, превышающую норму в четыре раза.
Более того, оказалось, что молодой человек вообще не имел водительского удостоверения.
За серию нарушений ПДД в отношении нарушителя составлен пакет из 14 административных протоколов. Среди зафиксированных правонарушений: вождение в нетрезвом виде, отсутствие водительских прав, проезд на запрещающий сигнал светофора и неповиновение сотрудникам правоохранительных органов.
Машина горе-водителя конфискована и отправлена на специализированную стоянку. Нарушитель доставлен в отделение полиции для дальнейших разбирательств.
