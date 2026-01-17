В Ростове оборудуют восемь купелей

Православные дончане 19 января будут отмечать Крещение Господне. В честь праздника в храмах Ростова и области пройдут литургии и освящение воды. Также по традиции люди будут окунаться в проруби.
Как рассказали в региональном МЧС, специалисты спасательных служб проверяют подготовку купелей.
— Всего в Ростовской области в этом году открыто 70 мест для обрядового купания, из них 8 — в донской столице. Все официальные места оборудованы удобными подходами и сходнями, спланирована работа пунктов обогрева и переодевания , — пояснили в ведомстве.
