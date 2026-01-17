Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове оборудуют восемь купелей

В Ростовской области спасатели проверили «иордани».

Источник: Комсомольская правда

Православные дончане 19 января будут отмечать Крещение Господне. В честь праздника в храмах Ростова и области пройдут литургии и освящение воды. Также по традиции люди будут окунаться в проруби.

Как рассказали в региональном МЧС, специалисты спасательных служб проверяют подготовку купелей.

— Всего в Ростовской области в этом году открыто 70 мест для обрядового купания, из них 8 — в донской столице. Все официальные места оборудованы удобными подходами и сходнями, спланирована работа пунктов обогрева и переодевания , — пояснили в ведомстве.

Подпишись на нас в MAX и Telegram!

Читайте также.

Метель, морозы до −26 градусов и порывистый ветер: Какой будет погода в Ростовской области в выходные 17−18 января.

Будут дежурить спасатели и скорая помощь: В Ростовской области на Крещение оборудуют 70 купелей.