Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Клецке спасатели эвакуировали 74 человека из-за пожара в жилом доме

В Клецке из-за пожара эвакуировали 74 человека.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщили в МЧС, вечером в пятницу, 16 января 2026 года, из-за возгорания в жилом доме в Клецке были эвакуированы 74 человека.

Отмечается, что сообщение о задымлении в подъезде одного из ломов по улице Победы поступило на пульт спасателей. Сотрудники оперативно выехали на место.

— По прибытии подразделений МЧС наблюдалось задымление в 4-х подъездах многоквартирного жилого дома. При проведении разведки спасатели установили, что происходит тление оплетки силового кабеля и мусора, расположенных в подвале дома, — рассказали в МЧС.

Спасатели эвакуировали 74 человека, в том числе 9 детей. Никто не пострадал.

На месте ЧП работало 5 единиц техники МЧС, которые ликвидировали возгорание.

В настоящее время причины инцидента устанавливаются.

Ранее мы писали о том, что Минздрав Беларуси провел необычные учения (они затронули медучреждения во всех областях Беларуси).