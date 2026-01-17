В Клецке спасатели эвакуировали 74 человека из-за пожара в жилом доме

Как сообщили в МЧС, вечером в пятницу, 16 января 2026 года, из-за возгорания в жилом доме в Клецке были эвакуированы 74 человека.
Отмечается, что сообщение о задымлении в подъезде одного из ломов по улице Победы поступило на пульт спасателей. Сотрудники оперативно выехали на место.
— По прибытии подразделений МЧС наблюдалось задымление в 4-х подъездах многоквартирного жилого дома. При проведении разведки спасатели установили, что происходит тление оплетки силового кабеля и мусора, расположенных в подвале дома, — рассказали в МЧС.
Спасатели эвакуировали 74 человека, в том числе 9 детей. Никто не пострадал.
На месте ЧП работало 5 единиц техники МЧС, которые ликвидировали возгорание.
В настоящее время причины инцидента устанавливаются.
