В Воронеже прокуратура потребовала от властей навести порядок на обледенелых дорогах

После жалоб жителей и сообщений в СМИ прокуратура проверила, как город убирают от снега и льда этой зимой. Результаты показали, что ответственные службы не справились с работой. Прокуратура внесла официальное представление мэру Воронежа. От него потребовали немедленно исправить ситуацию и наказать виновных сотрудников. Также о проблемах с уборкой города официально доложили Губернатору области. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры вечером, 16 января.