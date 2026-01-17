В Воронеже прокуратура потребовала от властей навести порядок на обледенелых дорогах

После жалоб жителей и сообщений в СМИ прокуратура проверила, как город убирают от снега и льда этой зимой. Результаты показали, что ответственные службы не справились с работой. Прокуратура внесла официальное представление мэру Воронежа. От него потребовали немедленно исправить ситуацию и наказать виновных сотрудников. Также о проблемах с уборкой города официально доложили Губернатору области. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры вечером, 16 января.
Еще в ноябре и декабре 2025 года прокуроры указывали чиновникам на плохую подготовку к зиме, но должных мер власти не приняли. Плохая уборка дорог и тротуаров привела к тому, что люди стали чаще получать травмы при падениях, а количество аварий на дорогах выросло.
По информации ведомства, снег и лед некачественно убирали на проезжей части, остановках, пешеходных переходах и на подходах к больницам и школам.