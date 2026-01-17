«Новогор-Прикамье» устраняет аварию на Парковом

Авария на водопроводе произошла сегодня около восьми часов утра. Из-за утечки воды были частично затоплены проспект Парковый и прилегающие улицы. Это вызвало изменения в работе общественного транспорта — автобусы были перенаправлены в объезд затопленных участков дорог.