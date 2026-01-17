Курс обмена валют: какие банки работают на выходных 17−18 января

Список банков, где можно обменять валюту
- Agrobank
- Apex bank
- Ipoteka bank
- NBU
- Tenge bank
- Hamkor bank
- Anor bank
- Garant bank
- Hayot bank
- Asaka bank
- Universal bank
- SQB
- Asia Alliance bank
- Trast bank
- Orient Finance bank
- Saderath bank
- Kapitalbank
- Infinbank
Курс валют в банках Узбекистана 17 января
Доллар
- Покупка: 11 960 сумов — Infinbank.
- Продажа: 11 990 сумов — BRB.
Евро
- Покупка: 13 860 сумов — Xalq banki.
- Продажа: 13 940 сумов — NBU.
Рубль
- Покупка: 144 сума — Kapitalbank.
- Продажа: 153 сума — SQB, Poytaxt Bank.