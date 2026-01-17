Ричмонд
Курс обмена валют: какие банки работают на выходных 17−18 января

Kursiv Uzbekistan выяснил, какие банки Узбекистана работают на выходных 17—18 января и где выгодно обменять доллар, евро и рубль. Курсы актуальны на 13:00 субботы.

Источник: Курсив

Список банков, где можно обменять валюту

  • Agrobank
  • Apex bank
  • Ipoteka bank
  • NBU
  • Tenge bank
  • Hamkor bank
  • Anor bank
  • Garant bank
  • Hayot bank
  • Asaka bank
  • Universal bank
  • SQB
  • Asia Alliance bank
  • Trast bank
  • Orient Finance bank
  • Saderath bank
  • Kapitalbank
  • Infinbank

Курс валют в банках Узбекистана 17 января

Доллар

  • Покупка: 11 960 сумов — Infinbank.
  • Продажа: 11 990 сумов — BRB.

Евро

  • Покупка: 13 860 сумов — Xalq banki.
  • Продажа: 13 940 сумов — NBU.

Рубль

  • Покупка: 144 сума — Kapitalbank.
  • Продажа: 153 сума — SQB, Poytaxt Bank.