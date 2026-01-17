Ричмонд
Авиарейсы до Челябинска и Магнитогорска будут субсидировать власти региона

Правительство Челябинской области частично возьмёт на себя расходы на организацию авиарейсы до Челябинска и Магнитогорска.

Источник: Freepik

Правительство Челябинской области планирует субсидировать часть расходов на авиаперевозки до Челябинска и Магнитогорска. Такая мера направлена на оказание поддержки авиакомпаниям и сохранение действующей маршрутной сети. Об этом сообщает 74.ru.

В общем перечне субсидируемых авиамаршрутов насчитывается свыше 300 рейсов, часть затрат на выполнение которых компенсируют другие региональные власти. В их число и входят авиарейсы с отправлением или прибытием в Челябинск и Магнитогорск.

Полный перечень направлений:

рейс Казань — Магнитогорск компании «ЮВТ АЭРО».

рейс Казань — Челябинск авиакомпании «Ред Вингс».

рейс Красноярск — Челябинск авиакомпании «Аэрофлот».

рейс Магнитогорск — Минеральные Воды авиакомпании «Азимут».

рейс Магнитогорск — Сочи авиакомпании «Северный Ветер».

рейс Минеральные Воды — Челябинск авиакомпании «Азимут».

рейс Нижний Новгород — Челябинск авиакомпании «ЮВТ АЭРО».

рейс Новосибирск — Челябинск авиакомпании «Сибирь».

рейс Сургут — Челябинск авиакомпании «ЮТэйр».

рейс Челябинск — Калининград авиакомпании «Смартавиа».

рейс Челябинск — Ханты-Мансийск авиакомпании «РусЛайн».

Полный перечень субсидируемых в 2026 году маршрутов опубликован на сайте Росавиации.