Авиарейсы до Челябинска и Магнитогорска будут субсидировать власти региона

Правительство Челябинской области планирует субсидировать часть расходов на авиаперевозки до Челябинска и Магнитогорска. Такая мера направлена на оказание поддержки авиакомпаниям и сохранение действующей маршрутной сети. Об этом сообщает 74.ru.
В общем перечне субсидируемых авиамаршрутов насчитывается свыше 300 рейсов, часть затрат на выполнение которых компенсируют другие региональные власти. В их число и входят авиарейсы с отправлением или прибытием в Челябинск и Магнитогорск.
Полный перечень направлений:
рейс Казань — Магнитогорск компании «ЮВТ АЭРО».
рейс Казань — Челябинск авиакомпании «Ред Вингс».
рейс Красноярск — Челябинск авиакомпании «Аэрофлот».
рейс Магнитогорск — Минеральные Воды авиакомпании «Азимут».
рейс Магнитогорск — Сочи авиакомпании «Северный Ветер».
рейс Минеральные Воды — Челябинск авиакомпании «Азимут».
рейс Нижний Новгород — Челябинск авиакомпании «ЮВТ АЭРО».
рейс Новосибирск — Челябинск авиакомпании «Сибирь».
рейс Сургут — Челябинск авиакомпании «ЮТэйр».
рейс Челябинск — Калининград авиакомпании «Смартавиа».
рейс Челябинск — Ханты-Мансийск авиакомпании «РусЛайн».
Полный перечень субсидируемых в 2026 году маршрутов опубликован на сайте Росавиации.