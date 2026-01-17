«Ситуация остается сложной»: Под Ростовом коммунальщики всю ночь устраняли последствия аварии на водоводе

В Ростовской области, в районе хутора Вишневецкий, накануне, 16 января, произошел порыв магистрального водовода. В связи с этим несколько населенных пунктов остались без водоснабжения. Устранять последствия ЧП коммунальщики начали сразу. Работы шли весь день, а также ночью. Но к утру, 17 января, починить неисправность не удалось. Без водоснабжения остаются Гуково, а также населенные пункты Каменского и Красносулинского районов.