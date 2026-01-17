«Ситуация остается сложной»: Под Ростовом коммунальщики всю ночь устраняли последствия аварии на водоводе

В Ростовской области, в районе хутора Вишневецкий, накануне, 16 января, произошел порыв магистрального водовода. В связи с этим несколько населенных пунктов остались без водоснабжения. Устранять последствия ЧП коммунальщики начали сразу. Работы шли весь день, а также ночью. Но к утру, 17 января, починить неисправность не удалось. Без водоснабжения остаются Гуково, а также населенные пункты Каменского и Красносулинского районов.
— Ситуация остается сложной. После круглосуточных земляных работ на большой глубине (5−7 м) в условиях обводненного грунта и минусовой температуры воздуха бригады вышли на поврежденный участок. На текущий момент площадка готовится к демонтажным сварочным работам, затем приступят к монтажу нового участка трубопровода, — сообщила в своем телеграм-канале министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.
После окончания сварочных работ специалисты приступят к заполнению резервуаров и опрессовке.
— Ориентировочно выход на штатный режим водоснабжения ожидается к вечеру 18 января, — сказала Антонина Пшеничная.
Для удобства людей организован подвоз воды. А в Гуково действует режим повышенной готовности.
— Котельные работают на резервных запасах воды. В Зверево вода подается по графику. Держу ситуацию на особом контроле. Все силы брошены на скорейшее восстановление системы, — сообщила региональный министр.
