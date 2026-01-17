Ричмонд
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Крещенскую ночь в Москве

Синоптик Макарова: в Крещенскую ночь в Москве ожидается минус 12 градусов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Крещенскую ночь в Москве ожидается температура минус 10 — минус 12 градусов, по области минус 9 — минус 14 градусов, также местами пройдёт небольшой снег, заявила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Ночь на понедельник будет такой, как день воскресенья по температуре в Москве минус 10 — минус 12, а по области минус 9 — минус 14. Местами будет идти небольшой снег, а ветер западный, северо-западный 5−10 метров в секунду», — сказала Макарова.

Она отметила, что изменение погоды будет связано с приближением циклона с северо-запада, поэтому пойдет и небольшой снег, а ветер усилится.