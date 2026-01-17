Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У перекупщиков появились билеты на матч Португалия — Узбекистан на ЧМ-2026

На коммерческих билетных платформах вторичного рынка появились билеты на матч Португалия — Узбекистан, который пройдет в рамках группового этапа Чемпионата мира по футболу 2026.

Источник: Курсив

Матч состоится 23 июня 2026 года на стадионе NRG Stadium, Хьюстон, Техас (США).

На платформе eticketing.com стоимость билетов на игру начинается от $1 400 и достигает $11 572 за место в зависимости от сектора и категории.

Повышенный интерес к матчу связан с участием Криштиану Роналду. Чемпионат мира 2026 года станет для него последним турниром такого уровня в составе сборной Португалии.

Другие матчи Узбекистана в группе K.

Узбекистан — Колумбия.

Матч пройдет 17 июня 2026 года на стадионе Estadio Banorte в Мехико. Цены на билеты, представленные на вторичном рынке, составляют от $1 250 до $14 500 за место.

Узбекистан — победитель плей-офф FIFA.

Третий матч группового этапа запланирован на 27 июня 2026 года на стадионе Mercedes Benz Atlanta Stadium. Соперник определится по итогам интерконтинентального плей-офф FIFA.

Цена билетов на этот матч начинается от $450 и в отдельных секторах превышает $21 тыс.

Почему билеты сложно купить напрямую через FIFA.

Официальная продажа билетов через FIFA проходит не в формате прямой покупки, а через поэтапные розыгрыши. Болельщики подают заявки на матчи и категории, после чего билеты распределяются случайным образом.

Выбрать конкретную игру, сектор или гарантированно приобрести билет напрямую невозможно.

Именно поэтому на рынке появляются предложения от коммерческих платформ и перекупщиков, которые продают билеты вне системы FIFA — по более высоким ценам, но без лотерей и ожидания.