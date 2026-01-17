Радий Хабиров рассказал о защитнице башкирской породы лошадей

"Башкирская порода лошадей — живой символ республики, воплощение её духа и природной красоты. Мало кто знает, что это сокровище — результат многолетней упорной работы Ираиды Абубакировны Ахатовой.
Будущая легенда нашего коневодства родилась в деревне Муллино Бураевского района. Свою карьеру начала ещё в 1964 году — работала фельдшером, трудилась в различных медучреждениях, лаборатории гельминтологии Башкирского филиала Академии наук СССР. После окончания Башсельхозинститута она с головой ушла в науку.
Именно благодаря Ираиде Ахатовой башкирскую популяцию лошадей в 1990 году признали породой и внесли в Государственный реестр селекционных достижений. Получены три авторских свидетельства на селекционные достижения и три патента Российской Федерации на технологические решения", — отметил заслуги ученого Радий Хабиров и поблагодарил Ираиду Абубакировну за огромный труд.
По его словам, по сей день научные разработки доктора сельскохозяйственных наук, профессора, члена‑корреспондента Академии наук Республики Башкортостан Ираиды Ахатовой воплощаются в реальных результатах. Продуктивность башкирских лошадей значительно возросла, породность стабилизировалась, рождаются жеребята с прекрасными качествами выносливости и адаптивности.
Кроме того, Ираида Ахатова создала научную школу по молочному коневодству, подготовила 14 кандидатов и докторов наук. Разработала учебные пособия и учебник для аграрных вузов, опубликовала большое количество научных трудов, 28 её разработок приняты к внедрению решениями научно‑технических советов министерств сельского хозяйства России и Башкортостана.