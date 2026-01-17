Радий Хабиров рассказал о защитнице башкирской породы лошадей

Именно благодаря Ираиде Ахатовой башкирскую популяцию лошадей в 1990 году признали породой и внесли в Государственный реестр селекционных достижений. Получены три авторских свидетельства на селекционные достижения и три патента Российской Федерации на технологические решения", — отметил заслуги ученого Радий Хабиров и поблагодарил Ираиду Абубакировну за огромный труд.