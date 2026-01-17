Ричмонд
Мошенники придумали новую схему обмана людей

Минцифры Башкирии сообщило о новой мошеннической схеме.

Источник: Комсомольская правда

Минцифры Башкирии предупреждает жителей республики о новой схеме мошенничества, в которой злоумышленники представляются сотрудниками министерства. Сначала на электронную почту жертвы приходит рассылка о якобы оформленной доверенности на имя незнакомого человека, затем следует звонок от «сотрудника Минцифры», который предлагает провести диагностику аккаунта на портале Госуслуги.

Как отмечают в ведомстве, после этого мошенники действуют по стандартной схеме, пытаясь выманить у граждан конфиденциальные данные или коды подтверждения. Минцифры Башкирии напоминает, что настоящие сотрудники министерства, портала Госуслуг, Центробанка или других государственных органов никогда не звонят гражданам с предложениями провести «диагностику» аккаунта и не запрашивают коды подтверждения по телефону.

Ведомство призывает жителей республики быть бдительными, не переходить по подозрительным ссылкам в письмах и не сообщать личную информацию незнакомцам по телефону. В случае получения подобных звонков или сообщений рекомендуется немедленно прекратить разговор и сообщить о происшествии в правоохранительные органы.