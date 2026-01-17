Ричмонд
Дубай в январе: как выглядит крупнейший город ОАЭ зимой

Корреспондент «МК в Казани» находится сейчас в Дубае, самом крупном мегаполисе Объединенных Арабских Эмиратов, административном центре одноименного эмирата. Этот город, расположенный на берегу Персидского залива, является важным деловым и финансовым центром не только страны, но и всего Ближневосточного региона. Население Дубая превышает 3,5 млн человек, причем 90 процентов местного населения не имеют гражданства ОАЭ. Как выглядит один из самых жарких городов мира (летом температура может доходить до +50 градусов по Цельсию) зимой — в нашем фоторепортаже.

Как выглядит один из самых жарких городов мира (летом температура может доходить до +50 градусов по Цельсию) зимой — в нашем фоторепортаже.