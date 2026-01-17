В Екатеринбурге водитель квадроцикла катал детей на тюбингах по дорогам

В Екатеринбурге полиция начала проверку после того, как в интернете появилось шокирующее видео. На записи видно, как водитель квадроцикла едет по улицам района Широкая Речка, а за ним на прицепленных тюбингах катаются дети. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
— Управление внедорожным транспортным средством по дорогам общего пользования, перевозка пассажиров с нарушением правил (без шлемов), а особенно буксировка тюбингов с детьми — это не «развлечение», а грубейший комплекс нарушений ПДД, — рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.
В ходе проверки полицейским предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. Виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.
В Госавтоинспекции напомнили, что кататься на тюбингах можно только на специально отведенных и безопасных горках.