В Самару прибыли два новых трамвая

«Такие трамваи могут курсировать не только в одиночном варианте, но и в сцепке, что позволит увеличить пропускную способность маршрутов и эффективно регулировать пассажиропоток в часы пик. Новые вагоны выйдут на маршруты № 20, 20К, 7, 19, 11, 12, 22, 23, 24», — уточнили в администрации.