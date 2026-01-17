Ричмонд
В Самару прибыли два новых трамвая

В Самару прибыли два новых трамвая «Львенок», сообщает мэрия города. Это первая поставка в этом году.

Источник: пресс-служба мэрии Самары

«Такие трамваи могут курсировать не только в одиночном варианте, но и в сцепке, что позволит увеличить пропускную способность маршрутов и эффективно регулировать пассажиропоток в часы пик. Новые вагоны выйдут на маршруты № 20, 20К, 7, 19, 11, 12, 22, 23, 24», — уточнили в администрации.

Напомним, в 2024 г. было подписано соглашение на поставку 71 трамвая «Львенок». Город получил уже 40 односекционных составов. Помимо 31 «Львенка», в Самаре ожидается поставка 101 автобуса и 31 троллейбуса в 2026 году.