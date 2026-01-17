Десять рейсов задержаны в аэропорту Волгограда из-за угрозы БПЛА

В Волгограде введенный утром 17 января план «Ковер» парализовал работу аэропорта «Сталинград». Из-за беспилотной опасности в воздушной гавани массово задерживаются рейсы. К 11 часам число опаздывающих самолетов достигло десяти. Максимальна задержка на данный момент — шесть часов. На столько отложила вылет в Москву компания «Аэрофлот».
В аэропорту Волгограда в субботу ждут отправления пассажиры, направляющиеся в Шарм-Эль-Шейх, Москву и Казань. Задерживается прилет в Волгоград самолетов из Москвы, Казани и Санкт-Петербурга. Единственный борт, который сегодня сел в Гумраке, это выполнявший рейс Шарм-эль-Шейх — Волгоград Airbus компании AlMasria Universal Airlines.
