Россельхознадзор не пустил дае тонны вареной колбасы из Беларуси в Россию

На пункте пропуска на белорусско-российской границе в Псковской области Управлением Россельхознадзора пресечено незаконное перемещение 2 тонн готовой мясной продукции с территории Республики Беларусь в Россию.
Как выяснилось в ходе контроля, на колбасу не было необходимой сопроводительной документации, которая бы подтверждала ее происхождение и безопасность. Помимо этого, колбаса транспортировалась в машине, в которой отсутствовало холодильное оборудование.
Колбаса возвращена на территорию Беларуси.
Отметим, что за 2025 год Россельхознадзор зафиксировал 36 аналогичных случаев. Вес товары общим весом более 50 тонн были возвращены на белорусскую территорию.
