В Омске в январе литр бензина подорожал более чем на рубль

За три недели увеличилась на 1,25 рубля стоимость бензина АИ-92, сейчас литр обходится в среднем в 58,79 рубля. До 63,81 рубля подскочила цена (на 1,37 рубля) литра бензина АИ-95. Марки АИ-98 и выше подорожали на 1,64 рубля — до 83,3 рубля за литр. В целом, в каждом из перечисленных случаев рост стоимости составил более 2%.