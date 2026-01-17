Ричмонд
В Омске в январе литр бензина подорожал более чем на рубль

Цены на все марки топлива выросли за три недели.

Источник: Комсомольская правда

По данным Омскстата, в начале 2026 года снова наблюдается рост цен на горючее. С 26 декабря до 12 января подорожал бензин и дизельное топливо.

За три недели увеличилась на 1,25 рубля стоимость бензина АИ-92, сейчас литр обходится в среднем в 58,79 рубля. До 63,81 рубля подскочила цена (на 1,37 рубля) литра бензина АИ-95. Марки АИ-98 и выше подорожали на 1,64 рубля — до 83,3 рубля за литр. В целом, в каждом из перечисленных случаев рост стоимости составил более 2%.

«Дизельное топливо 12 января отпускалось в среднем по 75,75 рубля за литр, что на 1,41 рубля дороже, чем тремя неделями ранее», — сообщили в Омскстате.

На одной из крупных заправок города цены на некоторые виды бензина незначительно снизились, однако стоимость дизельного топлива там выросла.

Ранее мы писали, что двое ремонтников погибли при пожаре в Любино.