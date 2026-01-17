В Крыму прощание с Владыкой Лазарем состоится в Александро-Невском соборе

Ростислав Филиппович Швец, бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, родился 22 апреля 1939 года в семье глубоко верующих крестьян Галичины. Главой Симферопольской и Крымской епархии был назначен летом 1992 года. Решением Священного Синода от 11 октября 2023 года митрополит Лазарь (Швец) был почислен на покой с материальным содержанием от Симферопольского епархиального управления.