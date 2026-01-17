В Крыму прощание с Владыкой Лазарем состоится в Александро-Невском соборе

«Прощание с владыкой Лазарем состоится 17 января с 20:00 в нижнем храме кафедрального Александро-Невского собора; 18 января в течение дня — нижний храм кафедрального Александро-Невского собора; 19 января с 13:00 — верхний храм кафедрального Александро-Невского собора», — сказано в сообщении.
Отпевание архиерея состоится в верхнем храме кафедрального Александро-Невского собора 19 января с 16:00, добавили в митрополии.
Бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (в миру — Ростислав Швец) скончался 17 января на 88-м году жизни.
Ростислав Филиппович Швец, бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, родился 22 апреля 1939 года в семье глубоко верующих крестьян Галичины. Главой Симферопольской и Крымской епархии был назначен летом 1992 года. Решением Священного Синода от 11 октября 2023 года митрополит Лазарь (Швец) был почислен на покой с материальным содержанием от Симферопольского епархиального управления.