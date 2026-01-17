Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму прощание с Владыкой Лазарем состоится в Александро-Невском соборе

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв — РИА Новости Крым. Прощание с бывшим главой Крымской митрополии Владыкой Лазарем состоится в Александро-Невском кафедральном соборе в Симферополе. Службы запланированы на 17, 18 и 19 января. Об этом сообщили в Крымской митрополии.

Источник: РИА "Новости"

«Прощание с владыкой Лазарем состоится 17 января с 20:00 в нижнем храме кафедрального Александро-Невского собора; 18 января в течение дня — нижний храм кафедрального Александро-Невского собора; 19 января с 13:00 — верхний храм кафедрального Александро-Невского собора», — сказано в сообщении.

Отпевание архиерея состоится в верхнем храме кафедрального Александро-Невского собора 19 января с 16:00, добавили в митрополии.

Бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (в миру — Ростислав Швец) скончался 17 января на 88-м году жизни.

Ростислав Филиппович Швец, бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, родился 22 апреля 1939 года в семье глубоко верующих крестьян Галичины. Главой Симферопольской и Крымской епархии был назначен летом 1992 года. Решением Священного Синода от 11 октября 2023 года митрополит Лазарь (Швец) был почислен на покой с материальным содержанием от Симферопольского епархиального управления.