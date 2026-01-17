Религиовед рассказал о новых способах гадания перед Крещением

«Зеркало для гаданий может быть заменено “виртуальным зеркалом” или смартфоном, а непонятные символы — “понятными” раскладами карт Таро или ответами “Алисы”. Из простых домашних гаданий в наши дни могут проводиться гадания по книге, с зеркалом, с воском, с кошкой, на семи стаканах», — заключил религиовед.