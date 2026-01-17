В Свердловской области отключат сигналы радио и телевидения

Отключения ожидаются с 19 по 23 января. РТРС опубликовала график, время в нем указано московское.
- Азанка, 20 января: РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Воскресение» — 06:00 — 15:00;
- Баранчинский, 21 января: РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», РК «Воскресение», РК «Благодать» — 06:00 — 15:00;
- Все населенные пункты, 21 января: «Воскресение» — 02:00 — 10:00;
- Екатеринбург, 19 января: радио «Звезда» — 02:00 — 11:00; радиоканал «МИР», радио «Орфей» — 06:00 — 11:00; РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ» — 06:00 — 15:00;
- Каменск-Уральский, 20 января: РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Воскресение», «Маруся ФМ» — 06:00 — 15:00;
- Нижние Серги, 20 января: РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Волна ФМ», «Воскресение» — 06:00 — 15:00;
- Нижний Тагил, 22 января: РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Воскресение», «Радио ВЕРА», «Радио Сибирь», «Наше радио», радио «Шансон» — 06:00 — 15:00;
- Первоуральск, 22 января: РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Ретро ФМ» — 06:00 — 15:00;
- Серов, 20 января: РТРС-1, РТРС-2, «Радио России» — 06:00 — 15:00;
- Серов, 21 января: радио «Комсомольская правда», «Воскресение», «Наше радио» — 02:00 — 10:00;
- Серов, 21 января: «Волна ФМ», «Благодать» — 06:00 — 15:00;
- Талица, 21 января: РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Волна ФМ», «Воскресение» — 07:00 — 15:00;
- Талица, 22 января: РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Волна ФМ», «Воскресение» — 07:00 — 15:00;
- Тугулым, 20 января: РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Воскресение» — 07:00 — 15:00;
- Тугулым, 21 января: РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Воскресение» — 07:00 — 15:00;
- Тугулым, 22 января: РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Воскресение» — 07:00 — 15:00;
- Юшала, 21 января: РТРС-1, РТРС-2 — 07:00 — 15:00, 22 января РТРС-1, РТРС-2 — 07:00 — 15:00, 23 января РТРС-1, РТРС-2 — 07:00 — 15:00.
«В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями», — рассказали в РТРС.