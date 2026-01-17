В Свердловской области отключат сигналы радио и телевидения

«В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями», — рассказали в РТРС.