Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области отключат сигналы радио и телевидения

В нескольких городах Свердловской области в течение недели будут происходить кратковременные отключения радио и телевидения. Об этом сообщает Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС).

Источник: Mail.ru

Отключения ожидаются с 19 по 23 января. РТРС опубликовала график, время в нем указано московское.

  • Азанка, 20 января: РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Воскресение» — 06:00 — 15:00;
  • Баранчинский, 21 января: РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», РК «Воскресение», РК «Благодать» — 06:00 — 15:00;
  • Все населенные пункты, 21 января: «Воскресение» — 02:00 — 10:00;
  • Екатеринбург, 19 января: радио «Звезда» — 02:00 — 11:00; радиоканал «МИР», радио «Орфей» — 06:00 — 11:00; РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ» — 06:00 — 15:00;
  • Каменск-Уральский, 20 января: РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Воскресение», «Маруся ФМ» — 06:00 — 15:00;
  • Нижние Серги, 20 января: РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Волна ФМ», «Воскресение» — 06:00 — 15:00;
  • Нижний Тагил, 22 января: РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Воскресение», «Радио ВЕРА», «Радио Сибирь», «Наше радио», радио «Шансон» — 06:00 — 15:00;
  • Первоуральск, 22 января: РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Ретро ФМ» — 06:00 — 15:00;
  • Серов, 20 января: РТРС-1, РТРС-2, «Радио России» — 06:00 — 15:00;
  • Серов, 21 января: радио «Комсомольская правда», «Воскресение», «Наше радио» — 02:00 — 10:00;
  • Серов, 21 января: «Волна ФМ», «Благодать» — 06:00 — 15:00;
  • Талица, 21 января: РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Волна ФМ», «Воскресение» — 07:00 — 15:00;
  • Талица, 22 января: РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Волна ФМ», «Воскресение» — 07:00 — 15:00;
  • Тугулым, 20 января: РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Воскресение» — 07:00 — 15:00;
  • Тугулым, 21 января: РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Воскресение» — 07:00 — 15:00;
  • Тугулым, 22 января: РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Воскресение» — 07:00 — 15:00;
  • Юшала, 21 января: РТРС-1, РТРС-2 — 07:00 — 15:00, 22 января РТРС-1, РТРС-2 — 07:00 — 15:00, 23 января РТРС-1, РТРС-2 — 07:00 — 15:00.

«В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями», — рассказали в РТРС.