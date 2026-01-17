Африканская чума свиней, птичий грипп, гниющие на полях овощи: Какой приговор фермерам Молдовы вынесла власть

Экономист Дмитрий Тэрэбуркэ считает, что вспышки африканской чумы свиней, птичьего гриппа и другие кризисы в сельском хозяйстве Молдовы являются не природной катастрофой, а показателем деградации государственных институтов.
«Это не проблема биологии. Это индикатор состояния государственных институтов», — подчеркнул Тэрэбуркэ.
По его словам, в нормальных странах эпизоотии являются управляемым риском, но в Молдове они превращаются в приговор для фермеров из-за отсутствия компенсаций и биозащиты.
«Нет быстрых компенсаций — значит фермер остаётся с нулём. Нет реальной биозащиты — значит очаги распространяются», — отметил он.
«Когда государство говорит: “денег на компенсации нет”, оно фактически говорит другое: “мы отдаём этот рынок соседям”», — заявил Тэрэбуркэ.
Он добавил, что история с «гниющим луком, капустой и морковкой» — это следствие отсутствия инфраструктуры хранения и поддержки фермеров, а происходящее уже выходит за рамки аграрной проблемы и становится вопросом будущего страны.
