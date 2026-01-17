Директор Художественного музея предупредила про закрытие летом 2026 главного корпуса

Генеральный директор Национального художественного музея Ирина Матяс в программе «Марков. Ничего личного», которая выходит на телеканале «ОНТ» сообщила о временном закрытии главного корпуса учреждения культуры. Главный корпус Национального художественного музея закроется на реконструкцию, произойдет это во втором полугодии 2026 года, летом.
— Мы будем анонсировать еще это, мы будем, конечно же, устраивать прощание с работами. Я предлагаю действительно сейчас посетителям до июня, пока есть возможность, приходить и наслаждаться. Но не все работы будут спрятаны, часть работ переедет в пристройку, что-то будем показывать на выставках, — отметила Ирина Матяс.
Она добавила, что часть полотен — а это классические произведения русского искусства — отправятся на «временный отдых», другие же поедут в регионы Беларуси, где и будут временно экспонироваться.
Планируется, что реконструкция помещений музея полностью завершится к концу 2027 года.
