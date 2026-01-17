Директор Художественного музея предупредила про закрытие летом 2026 главного корпуса

— Мы будем анонсировать еще это, мы будем, конечно же, устраивать прощание с работами. Я предлагаю действительно сейчас посетителям до июня, пока есть возможность, приходить и наслаждаться. Но не все работы будут спрятаны, часть работ переедет в пристройку, что-то будем показывать на выставках, — отметила Ирина Матяс.