На Дону прокуратура начала проверку из-за аварии на сетях водоснабжения

Сейчас для населения осуществляется подвоз воды.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура Ростовской области начала проверку из-за аварии на сетях водоснабжения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура продолжает надзорные мероприятия в связи с аварией на магистральном водоводе, в результате чего без водоснабжения остались жители Гуково, Каменского и Красносулинского районов.

«Вопросы соблюдения прав граждан, а также сроков устранения аварии и возобновления подачи водоснабжения на контроле прокуратуры», — сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним, из-за аварии на магистральном водоводе жители сразу нескольких муниципалитетов Ростовской области остались без водоснабжения. Гражданам подвозят воду на автоцистернах. По информации главы донского минЖКХ Антонины Пшеничной, в Гуково действует режим повышенной готовности.