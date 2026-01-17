На Дону прокуратура начала проверку из-за аварии на сетях водоснабжения

Прокуратура Ростовской области начала проверку из-за аварии на сетях водоснабжения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Прокуратура продолжает надзорные мероприятия в связи с аварией на магистральном водоводе, в результате чего без водоснабжения остались жители Гуково, Каменского и Красносулинского районов.
«Вопросы соблюдения прав граждан, а также сроков устранения аварии и возобновления подачи водоснабжения на контроле прокуратуры», — сообщили в надзорном ведомстве.
Напомним, из-за аварии на магистральном водоводе жители сразу нескольких муниципалитетов Ростовской области остались без водоснабжения. Гражданам подвозят воду на автоцистернах. По информации главы донского минЖКХ Антонины Пшеничной, в Гуково действует режим повышенной готовности.