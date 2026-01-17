Социальный автобус № 67 вернули в Воронеж под давлением прокуратуры

В Коминтерновском районе Воронежа люди с ограниченными возможностями и пациенты поликлиник оказались отрезаны от города из-за халатности транспортного управления. Ситуация сдвинулась с мертвой точки лишь в январе 2026 года, когда прокуратура в приказном порядке потребовала восстановить автобусное сообщение и запустить социальный автобусный маршрут № 67 для связи поликлиники № 11, улиц Краснодонской и Малаховского с Северным микрорайоном. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве вечером 16 января.