Новые выбросы нефтепродуктов не обнаружили в Анапе и Темрюке

За период с 9 по 16 января в Анапе и Темрюкском районе не обнаружили новые выбросы мазута. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
«За неделю не зафиксировано выбросов нефтепродуктов», — говорится в сообщении оперштаба региона.
Береговую линию продолжают мониторить каждый день. Параллельно с этим специалисты отряда «Кубань-СПАС» совместно с волонтерами собирают сети, которыми накрывался защитный вал, размытый штормов в начале месяца. Работы ведутся на анапских пляжах, а также на берегу Веселовки Темрюкского района.