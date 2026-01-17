Ричмонд
Новые выбросы нефтепродуктов не обнаружили в Анапе и Темрюке

На побережье Краснодарского края не зафиксировано новых выбросов мазута.

Источник: Комсомольская правда

За период с 9 по 16 января в Анапе и Темрюкском районе не обнаружили новые выбросы мазута. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

«За неделю не зафиксировано выбросов нефтепродуктов», — говорится в сообщении оперштаба региона.

Береговую линию продолжают мониторить каждый день. Параллельно с этим специалисты отряда «Кубань-СПАС» совместно с волонтерами собирают сети, которыми накрывался защитный вал, размытый штормов в начале месяца. Работы ведутся на анапских пляжах, а также на берегу Веселовки Темрюкского района.