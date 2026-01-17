С 1 февраля жители Башкирии получат повышенные соцвыплаты

В частности, сумма сертификата на материнский капитал на первого ребенка увеличится более чем на 38,6 тыс. рублей до 728 921,9 рубля. При рождении второго ребенка семья дополнительно получит 234 321,27 рубля. Если семья не получала маткапитал на первого ребенка, то на второго его размер составит 963 243,17 рубля. При этом сумма увеличится и для семей, которые получили сертификат в прошлые годы и у них осталась часть неиспользованных средств.