С 1 февраля жители Башкирии получат повышенные соцвыплаты

«С 1 февраля 2026 года более 40 выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. В 2026 году коэффициент индексации составит 1,056, соответственно выплаты вырастут на 5,6%», — говорится в сообщении минтруда России.
Проект постановления правительства РФ «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2026 году» представлен на общественное обсуждение, уточнили в пресс-службе.
В частности, сумма сертификата на материнский капитал на первого ребенка увеличится более чем на 38,6 тыс. рублей до 728 921,9 рубля. При рождении второго ребенка семья дополнительно получит 234 321,27 рубля. Если семья не получала маткапитал на первого ребенка, то на второго его размер составит 963 243,17 рубля. При этом сумма увеличится и для семей, которые получили сертификат в прошлые годы и у них осталась часть неиспользованных средств.
Также почти до 28,5 тыс. рублей вырастет пособие при рождении ребенка. Ежемесячные выплаты героям труда и женщинам, удостоенным звания «Мать-Героиня», составят 76,5 тыс. рублей. Кроме того, с февраля проиндексируют выплаты ветеранам и гражданам с инвалидностью, пособие по уходу за ребенком, ежемесячную страховую выплату, пособие по безработице и другие меры социальной поддержки.
Ранее сообщалось, жители Башкирии начали получать единое пособие в новом размере.