В Перми на площади Гайдара включат светофор

Как объяснил заместитель руководителя Центра безопасности дорожного движения Максим Кис, на площади Гайдара приоритет имеют транспортные средства, которые въезжают на кольцо. А само кольцо является не главной дорогой. И когда водители въезжают на кольцо с разных направлений, они блокируют движение по самому кольцу.