В Перми на площади Гайдара включат светофор

В Перми в понедельник, 19 января, начнет работу светофор, установленный на въезде с улицы Локомотивной на площадь Гайдара.
— Его включат после окончания утреннего часа пик, — сообщили в Минтрансе Пермского края.
Напомним, всю неделю, начиная с понедельника, на площади Гайдара возникали огромные пробки, связанные с закрытием путепровода на шоссе Космонавтов. Разруливать их пришлось в ручном режиме.
Как объяснил заместитель руководителя Центра безопасности дорожного движения Максим Кис, на площади Гайдара приоритет имеют транспортные средства, которые въезжают на кольцо. А само кольцо является не главной дорогой. И когда водители въезжают на кольцо с разных направлений, они блокируют движение по самому кольцу.
— За текущую неделю транспортные потоки на путях объезда закрытого участка шоссе Космонавтов несколько стабилизировались. Это позволит включить светофор, предназначенный для равномерного распределения транспортных потоков и обеспечения пропускной способности выезда, — объяснили в Центре безопасности дорожного движения.