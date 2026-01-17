Рынок «Солнечный» в Самаре проверят после жалобы в соцсети

В Самаре проведут проверку рынка «Солнечный» на Южном шоссе после обращения горожанина. Жалоба была размещена в комментариях под публикацией губернатора Вячеслава Федорищева в социальной сети «ВКонтакте». Автор сообщения заявил, что торговая площадка, расположенная в лесном массиве, работает незаконно, и потребовал ее демонтажа.