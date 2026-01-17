Ричмонд
Свердловские власти усилят защиту краснокнижных видов летучих мышей

На Урале усилят защиту краснокнижных видов летучих мышей.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты из Института экологии растений и животных УрО РАН изучили несколько видов краснокнижных летучих мышей. Масштабное исследование проходило в Тренькинской, Смолинской карстовой, Аракаевской и Ледяной пещерах, которые служат убежищами для редких видов рукокрылых. Об этом рассказали в Департаменте информационной политики региона.

Мониторинг подтвердил исключительную природоохранную ценность этих пещер.

— Во всех обследованных в 2025 году пещерах были обнаружены краснокнижные виды летучих мышей. Это прудовая и водяная ночницы, ночница Брандта, северный кожанок и бурый ушан. В окрестностях Смолинской и Аракаевской пещер летом обнаружили перелетный лесной нетопырь, — уточнил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Особое внимание ученых привлекла Ледяная пещера в Чертовом городище. Именно здесь была найдена крупнейшая в области летняя колония ночниц Брандта — более 90 особей.

Минприроды и Дептуризма Свердловской области планируют усилить охранный режим пещер. В скором времени здесь появятся информационные аншлаги. Таблички будут предупреждать туристов о необходимости соблюдения режима особой охраны.

Напомним, что посетителям пещер строго запрещается: трогать летучих мышей, фотографировать со вспышкой, направлять на животных прямой свет фонарей, шуметь, а также пытаться их кормить.