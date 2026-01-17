Свердловские власти усилят защиту краснокнижных видов летучих мышей

— Во всех обследованных в 2025 году пещерах были обнаружены краснокнижные виды летучих мышей. Это прудовая и водяная ночницы, ночница Брандта, северный кожанок и бурый ушан. В окрестностях Смолинской и Аракаевской пещер летом обнаружили перелетный лесной нетопырь, — уточнил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.