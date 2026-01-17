Ричмонд
В театре МХТ имени Чехова простились с Игорем Золотовицким

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Церемония прощания с ректором Школы-студии МХАТ заслуженным артистом РФ Игорем Золотовицким завершилась на сцене МХТ им. А. П. Чехова, передает корреспондент ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Золотовицкий умер утром 14 января в больнице из-за рака желудка. Актеру было 64 года.

Церемония прощания с ректором Школы-студии МХАТ заслуженным артистом РФ Игорем Золотовицким проходила на сцене МХТ им. А. П. Чехова. Сотни людей пришли проститься с мастером. Коллеги, друзья, близкие, ученики мастера несли цветы к сцене, на которой был расположен гроб с артистом. Отпевание актера пройдет в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках в 13:00 мск, после чего актера похоронят на Троекуровском кладбище.

Режиссер, профессор Школы-студии МХАТ Виктор Рыжаков со сцены отметил, что с Золотовицким было «невероятно интересно», легко и радостно. «С ним было по-человечески. Он любил театр, любил сцену. Он настаивал: “Делайте мир счастливым, как делаю это я”. Это удивительный человек, это часть нашей жизни, это часть меня самого. Это человек-театр, человек-любовь», — сказал он.

Экс-директор Большого театра, глава фонда МХАТ Владимир Урин назвал Золотовицкого выдающимся ректором. «При всех твоих потрясающих человеческих достоинствах, таланте, актерство, педагогическое и так далее, у тебя был еще один потрясающий талант. Ты понимал, чувствовал атмосферу, которая была в этом доме. И ты всеми силами, несмотря на время, которое изменилось, пытался сохранить то важное, что всегда было в школе-студии — попытаться воспитывать не только артиста, но и человека. Мы очень любим тебя», — сказал Урин.

Одним из первых на прощание приехал Евгений Гришковец. В разговоре с журналистами он назвал Золотовицкого душой театра. «Для людей, кто его знал — это не просто ушедший человек, это исчезнувший мир. Те, кто видел его на сцене, никогда не забудут. Это больше, чем школа-студия МХАТ, это больше, чем система Станиславского. Как раз он был сугубо театральным артистом, у него было не так много киноролей. Для тех, кто видел его на сцене хотя бы раз, это было чудо», — отметил артист.