В театре МХТ имени Чехова простились с Игорем Золотовицким

Одним из первых на прощание приехал Евгений Гришковец. В разговоре с журналистами он назвал Золотовицкого душой театра. «Для людей, кто его знал — это не просто ушедший человек, это исчезнувший мир. Те, кто видел его на сцене, никогда не забудут. Это больше, чем школа-студия МХАТ, это больше, чем система Станиславского. Как раз он был сугубо театральным артистом, у него было не так много киноролей. Для тех, кто видел его на сцене хотя бы раз, это было чудо», — отметил артист.