Крупные автотрассы Казахстана вновь открыты для движения

В 10:30 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги — «Гр. КНР — Майкапшагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — гр. РФ» на участке км. 1177 −1256 (от поворота с. Акжар — до г. Зайсан).