Крупные автотрассы Казахстана вновь открыты для движения

В 09:00 на автодорогах республиканского значения по всем направлениям в Северо-Казахстанской области, в Акмолинской, Костанайской и Павлодарской областях открылось движение транспорта, передает DKNews.kz.
Актюбинская область:
— на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 776−1240 (уч. АЗС «ЭКО ойл» — гр. Кызылординской области).
— на участке автодороги «Костанай-Рудный-Денисовка-Комсомольское-Карабутак» км. 5−234 (с. Карабутак — гр. Костанайской области);
Кызылординская область:
— на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 1240−1362 (уч. гр. Актюбинской обл. — г. Арал).
17 января 2026 года в 09:00 на следующих автодорогах республиканского значения открыто движение для всех видов автотранспорта:
— на участке автодороги «Астана — Караганда — Алматы» км. 92−164 (уч. гр. Акмолинской обл. — ПВП Темиртау);
— на участке автодороги «Астана-Кабанбай батыра-Нура-Темиртау», км. 51−101.(уч. от гр. Акмолинской обл- до п. Нура);
— на участке автодороги «Кызылорда-Жезказган-Караганда-Шидерти» км 1066−1135 (уч.п. Молодежный — гр. Павлодарской обл.);
— на участке автодороги «Калкаман — Баянауыл — Умиткер — Ботакара» км. 231−324 (уч. гр. Павлодарской обл. — п. Ботакара);
— на участке автодороги «Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Богас» км 217−320 (участок от г. Каркаралинск — границы области Абай).
Также открыто движение для всех видов автотранспорта:
— на участке автодороги «Доссор — Кульсары — Бейнеу — Сай-Утес — Шетпе — Жетыбай — Актау» км. 718−786 (уч. п. Жетыбай — г. Актау);
— на участке автодороги «Жетыбай — Жанаозен — гр. РТ» км. 0−58 (уч. с. Жетыбай — г. Жанаозен).
— на участке автодороги «Актау — Курык» км 13−72 (уч.г. Актау-с. Курык).
На участке автодороги республиканского значения «Актобе-Кандыагаш-Доссор-Атырау-гр. РФ (п/п Курмангазы)» км. 337−346, (уч.гр. Актюбинской обл. -с. Сагиз.) открыто движение для всех видов автотранспорта.
Открылось движение:
— на участке автодороги «Актобе-Кандыагаш-Доссор-Атырау-гр. РФ (п/п Курмангазы)» км. 104−181, уч. г. Кандыагаш-п. Шубаркудук.
— на участке автодороги «Актобе-Кандыагаш-Доссор-Атырау-гр. РФ (п/п Курмангазы)» км. 181−337, уч. п. Шубаркудык-гр. Атырауской области.
— «Гр. КНР — Майкапшагай — Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ» км. 910−1002 уч. от с. Калбатау-с. Кокпекты;
— «Граница КНР — Майкапчагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ» км. 587−733 (уч. гр. Павлодарской обл. — г. Семей);
— «Граница КНР — Майкапшагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ» км. 756−906 (г. Семей- с. Калбатау);
— «Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск — Шемонаиха — гр. РФ» км. 778−971 (уч. г. Аягоз—с. Калбатау);
— «Семей-Кайнар» км 8−284, уч. г. Семей-с. Кайнар.
— «Семей — граница РФ» км. 2−113 (г. Семей — гр. РФ);
— «Караганда — Аягоз — Тарбагатай — Богас» км. 320−941 (уч. гр. Карагандинской обл — пов. с. Богас);
В 10:30 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги — «Гр. КНР — Майкапшагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — гр. РФ» на участке км. 1177 −1256 (от поворота с. Акжар — до г. Зайсан).
В 12:00 на следующих автодорогах республиканского значения открыто движение для всех видов автотранспорта:
Жамбылская область:
— «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР участок “Новый обход перевала Кордай” км. 238−334 (уч. с. Кайнар — п. Медовый городок).
— «граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 534−593 (от поселка Айша-Биби до границы Туркестанской области).
Туркестанская область:
— «граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 593−652 (от границы Жамбылской области до села Машат).
Также открыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Доссор — Кульсары — Бейнеу — Сай-Утес — Шетпе — Жетыбай — Актау» км. 632 — 718 (уч. с. Шетпе — с. Жетыбай).
В 13:00 в Восточно-Казахстанской области открыто движение для легковых автомобилей на участке автодороги «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км 1194−1212 (г. Шемонаиха-гр.РФ).
В Жамбылской области проводятся работы по зимнему содержанию автодорог республиканского значения.
В Акмолинской области проводятся работы по зимнему содержанию автодорог республиканского значения.
Дорожные службы очищают дороги от снега и посыпают их противогололёдными материалами.